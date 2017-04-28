



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atlantik Konseyi Zirvesi'nde konuşma yaptı. Erdoğan, konuşmasında dün akşam Makedonya meclisinde yaşanan olaylar hakkında da konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Dün Makedonya'da yaşananları gördük. Ülkede meclis başkanlığı seçiminin ardından yaşanan hadiseler endişe vericidir. Ülkem adına geçmiş olsun diyorum. Makedonya'daki Türk toplumundan itidalli duruşlarını devam ettirmelerini bekliyoruz" sözlerini ifade etti.

Seçim Mağlupları Galipleri Takdir Etmesi Gerekir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Yıkıcı rekabetin yerine işbirliği, çatışmanın yerine dayanışmayı, gerilim yerine uzlaşmayı ikame ettiğimizde farklı bir sürecin kapısını aralayacağımızı düşünüyoruz. Hiçbirimiz başka ülkelerde tezahür eden sorunlardan muaf değiliz. Dün Makedonya'da yaşanılanları hep birlikte takip ettik gördük. Ülkede Meclis Başkanlığı seçiminin ardından yaşanan hadiseler endişe vericidir. Şiddet hiçbir soruna çare olamaz. Ülkedeki tüm siyasi partileri diyalog ve uzlaşma yoluyla sorunlara çare bulmalarını tavsiye ediyoruz. Demokrasiye inanıyorsak, demokrasinin sandıklardan çıkan neticenin kabulü olduğuna inanıyorsak, istenilen neticeyi alsak da almasak da seçimin bir galibi olacaktır bir de mağlubu olacaktır. Öyleyse mağlup olanların galip gelenleri takdir etmesi, saygıyla karşılaması gerekir ki, ülkenin huzuru bozulmasın."