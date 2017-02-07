ABD Kongre Üyesi Dana Rochabaker’in Makedonya’nın toprak bütünlüğünü hedef alan açıklamalarına Dışişleri Bakanlığından tepki geldi.

Washington Büyükelçiliği üzerinden ABD Dışişleri Bakanlığından açıklama isteyen Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklamasında “Kongre üyesinin açıklamaları Makedonya ve bölge ülkelerinde huzursuzluk oluşturuyor. Bu açıklamalar milliyetçi komşulardaki milliyetçi söylemleri kürekliyor ve bizi geçmişe götürüyor” ifadelerine yer verildi.

Tiran merkezli “Vizion Plus”a açıklamalarda bulunan kongre üyesi Rochabaker, Makedonya’nın kurulmasının yanlış bir proje olduğunu ve şimdilerde ülkenin Bulgaristan ile Kosova arasında bölüştürülmesi için şartların oluştuğunu söylemişti.

Amerikan dış politikasında söz sahibi olduğunu kaydeden kongre üyesi, gelecek dönemde Balkanlarda barış getirecek yeni sınırların çizilmesi konusunu gündeme getireceğini belirtti.