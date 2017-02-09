Makedonya Dışişleri Bakanlığı, bugün AB’nin Komşuluk İlişkileri ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, İtalya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Vincenzo Amendola ve Bölgesel İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Goran Svilanviç’in katılımıyla Batı Balkan ülkelerinin Dışişleri Bakanlarını ağırlayacak.

“Berlin süreci” içerisinde bulunan ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katılacağı gayrı resmi toplantıda, ortak bölgesel sorunlar, ekonomik refah, hukukun üstünlüğü ve yolsuzlukla mücadele başta olmak üzere birçok konu ele alınacak.

Toplantı kapsamında bölge ülkelerinde hayata geçirilecek projelere maddi yardım sağlayacak iki anlaşma imzalanacak.