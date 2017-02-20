



Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nikola Poposki, 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak için Almanya'ya gitti.

Almanya'da farklı temaslarda bulunan Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nikola Poposki, dün Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya geldi.