Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov bugün mevkidaşı Ditmir Buşati’nin daveti üzerinde Arnavutluk’a resmi çalışma ziyareti gerçekleştiriyor.

Mevkidaşı Buşati ile yanı sıra Bakan Dimitrov’un bugün Arnavutluk ziyareti kapsamında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Cumhurbaşkanı İlir Meta ile de görüşmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanları Dimitrov ve Buşati görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.