Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, resmi temaslarda bulunmak üzere bugünden itibaren 17 Ağustos’a kadar Danimarka, İsveç ve Finlandiya’yı ziyaret edecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dimitrov’un mevkidaşlarına yeni gükümetin stratejik öncelikleri hakkında bilgi vereceği belirtildi.
Görüşmelerde reform sürecinin uygulanması ve AB ile NATO üyeliği konusunda söz konusu ülkelerden destek istenecek. İşbirliğinin geliştirilmesi ve tarafların çıkarları doğrultusunda siyasi bir diyalog oluşturulması da gündemde olacak.
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