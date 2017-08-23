Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün makamında Makedonya’nın Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski’yi kabul etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 22 Ağustos 2017 tarihinde Makedonya Büyükelçisi Zvonko Mucunski’yi kabul etti. Görüşmede ikili ve bölgesel gelişmeler ele alındı” denildi.

