Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, 24 Nisan’da Makedonya’ya geliyor.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı” etkinliklerine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere 20-23 Nisan 2017 tarihlerinde Kosova’yı ziyaret edecek, ardından 24 Nisan 2017 tarihinde Makedonya’ya geçecektir” denildi.
Bakan Yardımcısı Yıldız’ın Makedonya’da Dışişleri Bakanlığında temaslarda bulunması beklenirken, Makedonya’daki Türk toplumunun temsilcileriyle de görüşmesi planlanıyor.
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