Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, 24 Nisan’da Makedonya’ya geliyor.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı” etkinliklerine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere 20-23 Nisan 2017 tarihlerinde Kosova’yı ziyaret edecek, ardından 24 Nisan 2017 tarihinde Makedonya’ya geçecektir” denildi.

Bakan Yardımcısı Yıldız’ın Makedonya’da Dışişleri Bakanlığında temaslarda bulunması beklenirken, Makedonya’daki Türk toplumunun temsilcileriyle de görüşmesi planlanıyor.