Başbakanlıkta bir basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Sırp basının, Sırbistan’ın Makedonya’daki büyükelçi ve diplomatlarını geri çağırmasının Makedonya istihbaratının kendilerine karşı yapılan faaliyetlerine bağlaması hakkında konuşan Dimitrov, “Hükümetimizin, Sırbistan dahil hiçbir komşu ülkeye karşı istihbarat faaliyeti yapmak adına ne niyeti vardır ne de şimdiye kadar böyle bir karar alınmıştır” dedi.

Makedonya’daki mevcut kabinenin yasadışı istihbarat faaliyetlerinin etkilerinin hissettiğini ve bunun ne anlama geldiğini iyi bildiğini belirten Dimitrov, yeni hükümetin komşu ülkelerle var olan sorunları bölgesel işbirliğiyle çözmek amacı taşıdığına dikkat çekti.

Dimitrov, bu tip sorunların karşılıklı anlayış ve diyalog yoluyla çözülebileceğini sözlerine ekledi.