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31 Ağustos 2017 Perşembe

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Dimitrov ile Kotzias Üsküp’ten Dostluk Mesajları Verdi

Dimitrov ile Kotzias, bir buçuk saat süren bir ikili görüşme yaptıktan sonra heyetler arası toplantıya geçildi. Ardından Dışişleri Bakanları ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

31 Ağustos 2017 Perşembe 14:24
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Dimitrov ile Kotzias Üsküp’ten Dostluk Mesajları Verdi

 

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, bugün Üsküp’te Makedonyalı mevkidaşı Nikola Dimitrov’la bir araya geldi.

Dimitrov ile Kotzias, bir buçuk saat süren bir ikili görüşme yaptıktan sonra heyetler arası toplantıya geçildi. Ardından Dışişleri Bakanları ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Yunanistan’ın, Makedonya’daki yeni gerçeği ve samimi dostluk isteğini görmesini umduklarını belirten Dimitrov, “Avrupa’yla bütünleşme sürecimize destek bekliyoruz ve birbirimizi dost ile geleceğin müttefikleri olarak görmek hedefindeyiz” ifadelerini kullandı.

Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin hangi metotlarla ilerleyeceğini konuştuklarını söyleyen Dimitrov, Makedonya’nın AB ve NATO üyeliği ile iki tarafın da komşuluk sorunlarının çözülmesindeki çıkarları ve endişelerinin masaya yatırıldığını sözlerine ekledi.

Üsküp’te dost bir ülke ziyaretinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kotzias, Atina’da yaptıkları görüşmenin ardından, iyi bir iletişimle Üsküp’e geldiğini hatırlattı.

Kotzias, Yunanistan’ın Makedonya’yla ilişkilere büyük önem verdiğini ve AB ile NATO’yla bütünleşme sürecinde destek vereceğini açıkladı. Kotzias, “Batı Balkanların ve özellikle ülkenizin NATO’ya üye olması hem bizim işimizi kolaylaştıracak hem  de bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Gelen soru üzerine bir kez daha bölgenin AB ve NATO’yla bütünleşmesine destek vereceğini vurgulayan Kotzias,”Malta’ta Dışişleri Bakanları toplantısında özellikle Türkiye hakkında konuştuk. Avrupalılar Türkiye’yi sevip sevmediklerini tartışırken, ben tek bir şey söyledim: ‘Avrupalı olup olmayacağına Türkiye karar verecek. Avrupalı olmak istiyorsa AB üyesi olacak. Olmak istemiyorsa biz ne yapabiliriz. Onların kararı.’ Bu her ülke için geçerli. Ziyaret ettiğim bu ülkede Avrupai bir hükümet ve Avrupa hedefi var” dedi.

Görüşmede özellikle iki ülke arasında güvenin sağlanması, sınır güvenliği, ekonomi ve eğitim alanlarında işbirliğinin arttırılmasının gündeme geldiği kaydedildi.

Bir Grup Protesto Düzenledi

Dışişleri Bakanlığı önünde Dünya Makedon Kongresinin düzenlediği bir protesto yapıldı. Az kişinin katıldığı protestoda, göstericiler ellerinde eski Makedonya bayrağı dalgalandırdı.

Polis olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, protestolar sorunsuz sona erdi.

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