Arnavutçanın ülke genelinde resmi dil olmasını sağlayacak “Dillerin Kullanımı Yasası” teklifi, Adalet Bakanlığı tarafından açıklandı.

Makedonca dili ve alfabesinin yanı sıra nüfusun en az %20’sinin (bu durumda Arnavutça) konuştuğu diğer topluluklarının diller de ülkenin resmi dili sayılacak.

Makedonya Cumhuriyetinin tüm kurumları, merkezi, kamu kurumlar, ajanslar, müdürlükler, idareler ve komisyonlarda da Makedoncanın yanı sıra nüfusun en az %20’sinin konuştuğu dil de resmi olacak. Vatandaşlar, devlet kurumları ve yerel yönetimlerde resmi statüde bulunan dillerde müracaat edebilecek. Cevaplar, Makedoncanın yanı sıra vatandaşın başvuruda bulunduğu dilde yapılacak.

Yerel yönetimlerde nüfusun en az %20’sinin konuştuğu dil otomatik olarak resmi sayılacak. %20’nin altında olanlar ise belediye meclisin kararıyla resmi dil olabilecek.

Bu şekilde son resmi nüfus sayımına göre halkın en az %20’sinden fazlasının konuştuğu Arnavutça, tüm devlet kurumlarında resmi dil olacak. Meclis ve hükümet başta olmak üzere tüm kurumların aldığı kararlar Arnavutça olarak da yayınlanacak. Tabelalar da, Makedoncanın yanı sıra Arnavutça da yazılacak. Arnavut asıllı seçilmiş veya atanmış kurum müdürleri veya çeşitli organların başındaki isimler, Bakanlar Kurulu dahil tüm oturumları Arnavutça yapabilecek. Bu nedenle Dil Uygulama Ajansı kurulacak.

Yasanın uygulanması ve dillerin tam kullanımının sağlanması için yasaya aykırı hareket eden kurum ve yöneticilere 5 bin avroya kadar ceza verilebilecek.

Yasa teklifi, VMRO-DPMNE’den büyük tepki çekti. Muhalefet bu yasayla birlikte Makedonya’nın bölünmesinin önünün açıldığını iddia ediyor.

Bazı uzmanlar, yasanın uygulanması için Anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu, özellikle yasalar arasında çelişkiye neden olacağını savunuyor. Bu yasaların uyumlu olması için değiştirilmesi ve meclisten 3’te ikilik çoğunluk alması gerekiyor. Yasanın en çok yargıda nasıl kullanılacağı üzerine tartışmalar yapılıyor.