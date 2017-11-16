Makedonya’da dillerin kullanımı yasası tartışmaları meclise taşınırken, bu önemli konu hakkında Türk partilerinin sessizliği sürüyor.

Meclisteki birinci okumadan 66 evet ve 41 hayır oyuyla geçen yasa teklifi, şimdi komisyonda tartışılacak. Komisyona değişiklik önergesi sunulabilecek.

Ancak Makedonya’daki Türk partileri, doğrudan ülkedeki soydaşları etkileyecek bu yasa için seçimlerden sonra yapılan tartışmalar süresince herhangi bir görüş belirtmedi. Yazılı açıklama talep edilmesine rağmen henüz bir geri dönüş alamadık.

Dillerin Kullanımı Yasası

Arnavutçanın ülke genelinde resmi dil olmasını sağlayacak “Dillerin Kullanımı Yasası”nın kabul edilmesi halinde, Makedonca dili ve alfabesinin yanı sıra nüfusun en az %20’sinin (bu durumda Arnavutça) konuştuğu diğer topluluklarının diller de ülkenin resmi dili sayılacak.

Bu şekilde son resmi nüfus sayımına göre halkın en az %20’sinden fazlasının konuştuğu Arnavutça, tüm devlet kurumlarında resmi dil olacak. Meclis ve hükümet başta olmak üzere tüm kurumların aldığı kararlar Arnavutça olarak da yayınlanacak. Tabelalar da, Makedoncanın yanı sıra Arnavutça da yazılacak. Arnavut asıllı seçilmiş veya atanmış kurum müdürleri veya çeşitli organların başındaki isimler, Bakanlar Kurulu dahil tüm oturumları Arnavutça yapabilecek. Bu nedenle Dil Uygulama Ajansı kurulacak.