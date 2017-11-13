



Makedonya Cumhuriyeti meclisinde seçim kampanyası nedeniyle ara verilen dil kullanım yasası yeniden tartışmaya açılacak.

23 Eylülde ara verilen dil kullanımı yasa değişikliği bugün düzenlenecek 15’inci oturumun devamında gündeme gelecek.

Meclis Başkanı Talat Caferi yaptığı açıklamada dil kullanımı yasa tartışmalarının bu hafta sadece belediye başkanı seçilen Arben Taravari ve Ramiz Merko’nun yerine yeni bakanların atanması için ara verilebileceğini ifade etti.

Seçim kampanyasından önce dil kullanımı yasası 6 oturum devamında tartışımıştı.