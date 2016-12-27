



Devlet Seçim Komisyonu'nun yarın 11 Aralık erken parlamento seçimlerinin sonuçlarından oluşan raporu Makedonya Cumhuriyeti Meclisine sunması gerekiyor. Böylelikle yeni Meclisteki yeni kadroyla ilk oturumun ne zaman yapılacağı yönünde tarih de belirlenecek.

Seçimler yapıldıktan sonra 20 gün içerisinde Meclis yeni kadrosuyla toplanıp ilk oturumunu yapması gerekiyor. Meclisi toplama görevi ise geçen dönem Meclis Başkanlığı yapmış milletvekiline düşüyor. Eğer milletvekilleri eski başkan tarafından çağırılmazsa, o zaman meclisi toplama görevi yeni dönemde seçilen en yaşlı milletvekiline düşüyor.

Devlet Seçim Komisyonu'nun seçilen milletvekillerine mazbatalarını da sunması bekleniyor.