Bugün itibariyle görev süreleri sona eren Belediye Başkanları ve Konsey Üyeleriyle ilgili Devlet Yerel Yönetim Müfettişliği açıklamada bulundu.

Yerel yönetim kanunun 35 ve 49. maddelerine dayandırılan açıklamada, konsey üyelerinin görev sürelerinin 24 Mart’ta sona erdiği, Belediye Başkanlarının ise 31 Aralık’a kadar vekaleten göreve devam edebileceği belirildi.

Kanunun 35. maddesi birinci fıkrasına göre konsey üyelerinin görev sürelerinin 4 yıl olarak belirlendiği ve 24 Mart’ta sona erdiği kaydedilirken, bu tarihten sonra alınan kararların geçersiz sayılacağını duyurdu.

Yine aynı kanunun 49 ve 52. maddelerinde göre belediye başkanlarının görevlerinin mevcut yılın sonuna kadar devam edeceğinin açıkça belirtildiğine yer verildi.

Devlet Yerel Yönetim Müfettişliği, konuyla ilgili basın çıkan haberlerin ve kanunun farklı yorumlamalarının gerçeği yansıtmadığı, ciddiye alınmaması gerektiği ve halkı manipüle etme amacı taşıdığı belirtildi.