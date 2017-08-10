Bakanlar Kurulu, devlet kurumları yöneticilerini geçtiğimiz günlerde düzenlediği toplantılarla atamaya devam etti. Atamalarda Türkler de çeşitli kurumların müdürlüklerine getirildi.

Menfi İlyaz, Kültür Bakanlığına bağlı Toplumların Kültürlerini Tanıtma ve Geliştirme İdaresine Vekaleten Müdür, İlhan Rahman ise Toplulukların Haklarını Gerçekleştirme Ajansına Vekaleten Müdür olarak atandı. Dr. Elvin Hasan Devlet Sınav Merkezine Vekaleten Müdür Yardımcısı, Maksud Ali ise Maliye Bakanlığına bağlı Devlet Döviz Müfettişliğinde Vekaleten Müdür görevine getirildi.

Menfi İlyaz Kimdir?





1 Eylül 1972’de Gostivar’a bağlı Zdunye köyünde doğdu. İlkokul ve liseyi Gostivar’da tamamladıktan sonra, Üsküp’teki Pedagoji Fakültesinden mezun oldu.

Gostivar’daki merkeze bağlı Zdunye köyü şube ilkokulunda 23 yıl boyunca sınıf öğretmenliği ve okul sorumlusu olarak çalıştı.

2006-2008 yılları arasında yeniden atandığı Kültür Bakanlığına bağlı Toplumların Kültürlerini Tanıtma ve Geliştirme İdaresinde müdürlük yaptı.

İlyaz, evli ve iki çocuk babası.