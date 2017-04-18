Türkiye’de yapılan referandumun ardından bir tebrik de Devlet Bakanı ve Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Beycan İlyas’tan geldi.

Bakan İlyas’ın yaptığı yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Şahsım ve Genel Başkanlık görevini yürüttüğüm Türk Demokratik Partisi adına; 16 Nisan Pazar günü Türkiye’de gerçekleştirilen Anayasa Değişikliği halk oylaması sonucunun anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlenerek büyümesine vesile olmasını temenni eder; tercihini sandığa yansıtarak Türkiye’nin geleceği açısından önemli bir karar veren demokrasi ülkesi Türkiye'nin tüm vatandaşlarını tebrik ediyorum.

Referandum sonuçları ile Türkiye’de gerçek bir demokrasi olduğunu gösteren Türk halkı, önümüzdeki dönemde birbirlerine daha da sıkı kenetlenip, daha güçlü bir Türkiye’nin inşa edilmesine vesile olacaklarına inancımızı tamdır. Güçlü bir Türkiye demek, güçlü Balkanlar demek olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında yaşayan Türklerin de daha da güçlü olması demektir.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm üst düzey yöneticileri ile tüm Türk halkı ve Türk – İslam dünyasını tebrik eder, alınan sonucun hayırlara vesile olmasını dilerim.”