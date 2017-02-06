Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Beycan İlyas, Türkiye’nin Makedonya’yı tanımasının 25. yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Makedonya Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmasının 25. Yılı dolayısıyla, anavatanımız ve ülkemiz Makedonya Cumhuriyeti’nin daimi dostu ve destekçisi olan Türkiye Cumhuriyeti’ne tekrardan teşekkürü bir borç bilirim. En yüksek düzeyde işbirliği olan Makedonya ve Türkiye, ülkeler arası işbirliği ile ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin iyi bir örnek teşkil etmektedirler.

Türkiye Cumhuriyeti’nin diğerlerinin yanında, Makedonya’nın NATO üyeliğinde ve uluslararası arenada anayasal ismi ile tanınmasına her fırsatta vermiş oldukları destek, ülke olarak bizler için büyük önem teşkil etmektedir. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm siyasilere, Makedonya’nın anayasal ismi ile tanınması ile ilgili vermiş oldukları ifadeler ve açıklamalar, ülkemiz Makedonya Cumhuriyeti’ne yapılan desteklerin en açık göstergelerinden biridir.

Türkiye Cumhuriyeti belirtilenlerin yanında Makedonya’ya her alanda sonsuz desteğini esirgememiştir, Büyükelçiliğinin yanında en yüksek devlet kurumlarına da burada temsilciler açtırıp ülkemize ve halkımıza hizmet vermeleri sağlanmıştır.Bunun yanında Türkiyeli iş adamlarının da Makedonya’ya yönlendirilmesi, Makedonya’da yatırım yapmaları çağrısının yapılması, hem Makedonya Türkleri olarak bizler, hem de genel olarak Makedonya halkı için çok önemlidir.

Sadece Türkler olarak bizler değil de, bütün Makedonya halkının Türkiye Cumhuriyeti’ne olan sevgisi alenidir. Biz Makedonya Cumhuriyeti vatandaşları olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü olmasının tüm bölge için önemli olduğunu biliyor, bunun olumlu yönlerinin yüksek derecede bölgeye yansıyacağına inanıyoruz.

Makedonya Cumhuriyeti devleti ile vatandaşları, Türkiye’nin geçirdiği ve geride bıraktığına inandığımız tüm olumsuz olaylar sırasında Türkiye ile birlikte üzülmüş, Makedonya devleti Türk devletinin her zaman arkasında durmuştur.

Bu vesile ile, Makedonya – Türkiye dostluğunun baki olmasını ve iki ülke arasındaki çeyrek asırlık köklü işbirliğinin devam etmesini diler, daha nice ortak başarılı çalışmaların yapılacağını ümit ederim.“