Türkiye’de temaslarda bulunan Devlet Bakanı ve TDP Genel Başkanı Beycan İyas, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanıyla görüşen İlyas, Üsküp’te Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği aracında Türk bayrağına saldırı girişiminde bulunan provokatörün yakalandığını söyledi.

İlyas, şu paylaşımda bulundu:

“Türk bayrağı Türk milletinin şerefidir ve elle dokunulmayacak kadar değerlidir.Makedonya’da yaşayan ve her birinin birer Türk bayrağını temsil ettiği Makedonya Türkleri adına bugün yaşanan olayı kınıyorum ve provokatörün şu an itibariyle gözaltına alındığı bilgisini paylaşmak istiyorum.Yaşanan olay iki ülke arasındaki mükemmel ilişkileri bozmaya yönelik bireysel provokasyon olduğu alenidir. Ancak her şeye rağmen Makedonya ve Türkiye arasındaki ilişkiler en yüksek seviyede kalacaktır.”