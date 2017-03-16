Devlet Bakanı ve Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Beycan İlyas, dün Fransa’nın Üsküp Büyükelçisi Christian Thimonier’i kabul etti. Toplantıda TDP Genel Başkan Yardımcısı Şasine Kasami de yer aldı.
TDP’nin Üsküp’teki genel merkezinde yapılan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, “Görüşmede Makedonya ve bölgedeki mevcut siyasi gelişmeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu” denildi.
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