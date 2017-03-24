Makedonya Devlet Bakanı ve TDP Genel Başkanı Beycan İlyas, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca düzenlenen “Rumeli-Balkan Buluşmasına” katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde düzenlenen buluşma programı çerçevesinde İlyas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi ve Makedonya ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktardı.