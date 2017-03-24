Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde düzenlenen buluşma programı çerçevesinde İlyas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi ve Makedonya ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktardı.
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