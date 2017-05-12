



Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da "Sancak Boşnak Milli Bayrağı Günü" kutlamaları düzenlendi.

Boşnak Milli Konseyi (BNV) binasının önünde düzenlenen törende, Boşnak direnişinin sembolü haline gelen "Ja Sin Sam Tvoj" (Ben Senin Oğlunum) marşının okundu.

Konsey önündeki programa, BNV Başkanı Sulejman Ugljanin ve Makedonya Devlet Bakanı ve Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Beycan İlyas da katıldı. Türkiye, Karadağ ve Kosova'dan davetliler ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) temsilcileri de kutlamalarda yer aldı.



BNV Başkanı Ugljanin, burada yaptığı konuşmada, Sancaklı Boşnakların, radikalizm ve teröre karşı mücadelede başarılı olduklarını dile getirerek, 2. Dünya Savaşı sırasında, Sırplar ve Karadağlılarla faşizme karşı ayaklanan ilk milletler arasında yer aldıklarını anımsattı.

Ugljanin, aşırıcılık ile terörün hiçbir inanç ve dinle ilgisi olmadığını vurgulayarak, Sancaklı Boşnakların dinin araç olarak kullanıldığı her türlü tehdide karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Programda Bosna Hersek, Kosova ve diğer bölge ülkelerinden gelen folklor ekipleri ve korolar sahne aldı.



Devlet Bakanı Beycan İlyas Sancak ziyareti kapsamında Boşnak Milli Konseyi Başkanı Suleyman Uglyanin ile bir araya geldi.