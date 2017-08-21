Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişeri Bakanı İvica Daçiç, Sırbistan’ın Makedonya’daki diplomatlarını ve personelini geri çağırmasıyla ilgili Tanjug’a açıklamalarda bulundu.

Sırbistan’ın Makedonya’daki çıkarlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını vurgulayan Daçiç, diplomatların bir bölümünün önümüzdeki hafta Üsküp’e döneceğini, Büyükelçinin ise istişareler tamamlandıktan sonra döneceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Vuçiç’in, “Sırbistan kurumları ve organlarına karşı saldırgan eylemler hakkında yeterli deliller olduğu”na yönelik açıklamalarını tekrarlayan Daçiç, dış güçlerin de olaya müdahil olduğunu sözlerine ekledi.

Daçiç, birbirine yakın iki toplum olması ve ortak çıkarları gözetmesi nedeniyle Makedonya’yla tereddütsüz bir şekilde iyi ilişkilere sahip olmak istediklerinin altını çizdi.