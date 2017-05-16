Hükümeti kurmak için Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’dan yetkiyi bekleyen SDSM lideri Zoran Zaev, ülkenin üniter yapısı ve anayasanın değişmeyeceğini dair güvenceler vermişti.

İki taraf arasında bu güvencelerin yer alacağı bildirge hakkında halen uzlaşma sağlanamazken, Cumhurbaşkanı İvanov’un en geç 19 Mayıs’a hükümeti kurma yetkisinin verip vermeyeceği hakkında karar vermesi gerekiyor.

11 Aralık’taki seçimlerin ardından ilk olarak hükümeti kurma yetkisinin VMRO-DPMNE’ye veren cumhurbaşkanı İvanov, parlamenter çoğunluk sağlanmasına rağmen ülkenin üniter yapısı, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin tehdit altında olmasını öne sürerek SDSM lideri Zaev’e yetkiyi vermeyi reddetmişti.

Zaev geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada bildiri hakkında uzlaşmaya varıldığı an Cumhurbaşkanı İvanov’la görüşme talep edip yetkiyi isteyeceğini belirtmişti.

Meclis Başkanı Talat Caferi, geçtiğimiz hafta gazetecilerle yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı İvanov’un hükümeti kurma yetkisini 19 Mayıs’a kadar vermemesi halinde, yeni hükümeti Cumhurbaşkanından yetkiyi almadan kurma çalışmalarına başlanacağını duyurmuştu.