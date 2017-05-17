Makedonya’daki siyasi partiler Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’un hükümeti kurma yetkisi hakkındaki kararını bekliyor.

Yasal prosedürlere göre karar hakkında 2 günü daha bulunan Cumhurbaşkanı İvanov’un kabinesinden hiçbir açıklama yapılmadı.

Gayrı resmi bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile SDSM arasında İvanov’un devletin üniter yapısı ile anayasanın değişmeyeceğine ilişkin istediği güvenceler konusunda uzlaşılmaya çalışılıyor.

SDSM, yaptığı yazılı açıklamayla Cumhurbaşkanı İvanov’u devlet çıkarlarını gözetemeye ve demokratik süreçlere destek vermeye davet etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı İvanov’un Cuma günü Polonya’nın başkenti Varşova’da kendi kitap tanıtımına katılacağı yönündeki halen teyit edilmeyen bilgiler göz önünde bulundurulursa en geç yarına kadar hükümeti kurma yetkisi kararını vermesi gerekiyor.

SDSM, yetkinin kendilerine verilmemesi halinde parlamenter çoğunluğun kendi hükümetini yetkiyi almadan da kurabileceğini açıklarken, Meclis Başkanı Talat Caferi de aynı görüşü gazetecilerle paylaştı.