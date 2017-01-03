İstanbul’da bir gece kulübünde yaşanan terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, mevkidaşı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir taziye mesajı gönderdi.

Masum insanların katledilmesinin insanlık adına bir arada ve daha güçlü bir şekilde durmanın önemini bir kez daha hatırlattığını kaydeden Cumhurbaşkanı İvanov, “Derin bir üzüntü içinde bulunduğumuz bu anlarda, Makedonya Cumhuriyeti vatandaşları adına en samimi taziyelerimi sunuyorum. Aklımız ve dualarımız hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla birlikte” ifadelerini kullandı.

Terör eylemini sert bir şekilde kınayan Cumhurbaşkanı İvanov, taziye mesajını şöyle noktaladı:

“Umuyorum ki uluslararası faktör, Türkiye’nin geçtiği bir zorlu dönemde, teröre karşı verilen mevcut mücadeleyi kuvvetlendirecektir. Sayın Cumhurbaşkanı, lütfen en derin taziyelerimi trajik bir şekilde hayatını kaybedenlerin ailelerine iletiniz.”