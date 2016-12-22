



Dün akşam Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesi nedeniyle Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e başsağlığı mesajı iletti.

İvanov mesajında, "Büyük bir sarsıntı ve acıyla Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Lavrov'a suikast yapıldığı haberini aldım. Bu zalim cinayetin tüm uluslararası ilişkiler hukukuna ve prensiplerine karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu üzüntülü anlarınızda size, ülkenizin vatandaşlarına ve Büyükelçi Karlov'un ailesine şahsım ve Makedonya vatandaşları adına başsağlığı diliyorum." sözlerini iletti.

İvanov ayrıca, Almanya'nın Berlin şehrinde gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'a da başsağlığı mesajı iletti.