Mecliste yaşanan olayların ardından Cumhurbaşkanı İvanov liderler zirvesi için çağrıda bulundu. İvanov ayrıca vatandaşlara sakin olmaları, provokasyon, yalan haber ve manipülasyonlara kanmamaları çağrısında da bulundu.

Gyorge İvanov yaptığı konuşmada, "Anayasa ve kanunlar çerçevesinde çözüm bulunamayacak hiçbir sorun yoktur. Bu nedenle Meclisteki partilerin liderlerini liderler zirvesi gerçekleştirmek ve son olayları gözden geçirmek için yarın Cumhurbaşkanlığına davet ediyorum. Liderler zirvesinde bu krizden çıkış için tüm yolları masaya yatıralım. Biz kendimiz sorunlarımızı çözemezsek, hiç kimse dışarıdan gelerek sorunları çözemez" ifadelerini kullandı.