Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, bugün Cumhurbaşkanlığı konutunda yıllık konuşmasını yapacak.
Her yıl geleneksel olarak Makedonya Meclisinde yaptığı konuşmayı İvanov bu yıl Meclisin yeni kadroyla çalışmalara başlamaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığında yapacak.
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