



Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, bugün Cumhurbaşkanlığı konutunda yıllık konuşmasını yapacak.

Her yıl geleneksel olarak Makedonya Meclisinde yaptığı konuşmayı İvanov bu yıl Meclisin yeni kadroyla çalışmalara başlamaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığında yapacak.