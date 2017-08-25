



Playoff karşılaşmasında Fenerbahçe’yi eleyerek Makedonya tarihinde ilk kez UEFA Avrupa ligi gruplarına kalan Vardar ekibini Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov başarılarından dolayı tebrik mesajı iletti.

İvanov mesajında, “Makedonya futbol tarihinde ilk kez bu denli üstün başarı elde eden Vardar ekibini tebrik ediyorum. Ayrıca futbolcular, teknik ekip ve yöneticilere de ayriyeten tebriklerimi sunuyorum. Sizler motivasyon, disiplin, istek ve takım ruhuyla en zor rakipleri bile geçebileceğinizi gösterdiniz. Sizler gelecek nesillere örnek gösterileceksiniz” ifadelerine yer verdi.

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı İvanov Ohri’deki Cumhurbaşkanlığı konutunda genç liderler okulu katılımcılarıyla birlikte maçı izledi.