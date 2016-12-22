21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı vesilesiyle, Cumhurbaşkanı İvanov bugün Vodno’daki rezidansında Türkiye Üniversiteleri Mezunlar Derneği yönetimini kabul etti.

Kabulde, dernek başkanı Celadin Culi ve yönetiminin yanı sıra MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin de yer aldı.

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı İvanov, Makedonya’nın 1944 yılının 21 Aralık’ın Türkçe eğitim sağlayarak, din, dil ve ırk ayrımı yapmadan eşitlik ilkesi doğrultusunda verdiği sözü yerine getirdiğini söyledi.



Türkiye Cumhuriyeti’nin, Makedonya’yı bağımsızlığından bu yana verdiği desteği hatırlatan Cumhurbaşkanı İvanov, “2016 yılında sadece Makedonya değil Türkiye de hem iç hem de kürsel planda ciddi sorunlarla karşılaşıyor. Bu yüzden birbirimizi desteklemeliyiz çünkü birlikte daha güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

“Kapıcığı açık tutmamız lazım”

Daha önce birçok vesileyle dile getirdiği “kapıcık” terimini yine hatırlatan İvanov, “Makedonya’daki Türk toplumu ve Türkiye’deki Makedonya topluluğunun çok büyük bir rolü var. O da iki dost ülke arasındaki kapıcığı sürekli açık tutmak. Hoşgörü ve saygı kapıcığından şimdiye kadar çok kişi geçti. Bu kapıcık sayesinde Türkiye bizi tanıyan ilk ülkelerden biri oldu. Bu kapıcık sayesinde Türkiye’yle yüksek bir ticaret hacmi ve Türk işadamlarının yatırımlarına sahibiz. Bu kapıcık sayesinde Makedonya Türk turistlerin, Türkiye de Makedonyalı turistlerin cazibe merkezi haline geldi” diye konuştu.

Bu anlamda Cumhurbaşkanı olarak her türlü desteği sağlayacağını kaydeden Cumhurbaşkanı İvanov, Makedonyalı kurumların dışında TİKA, Yunus Emre ve MATTO başta olmak üzere birçok kuruluşun da destek vereceğini sözlerine ekledi.



Gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Celadin Culi, dernek olarak Cumhurbaşkanının davetine teşekkür ettiklerini söyledi.

Bir yıl önce kurulan derneğin amacının Türkiye’de okuyan öğrencilerin Makedonya’ya dönmelerini teşvik etmek olduğunu kaydeden Culi, “Makedonya’ya döndükten sonra da ülkede adaptasyonlarını bir şekilde kolaylaştırmak ve bunu yaparken de birbirleriyle olan ilişkilerini geliştirerek yardımcı olmak” dedi.

Culi, Makedonya’da yaşayan tüm Türklerin bayramını kutlayarak sözlerine son verdi.

Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Çako, Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’un Türkiye ile Makedonya arasındaki ilişkilerin gelişmesinde sunduğu katkıyı unutmayacaklarını söyledi.



Çako, “Biz, Türkiye’de eğitim görüp buraya dönenler, geleneksel olarak iyi ilişkilere sahip olduğumuz dost Türkiye Cumhuriyetiyle ilişkilerin gelişmesinde sizin attığınız adımların şahidiyiz” ifadelerini kullandı.

Entelektüel birikimleriyle, sadık vatandaşlar olarak Makedonya’nın her alanda gelişmesine katkı vereceklerini belirten Çako, Cumhurbaşkanının kendilerini kabul ederek öğrenciler ve Türk toplumuna duyduğu saygıyı kanıtladığını vurguladı.



Konuşmaların ardından Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Celadin Culi tarafından Cumhurbaşkanına hediye takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı İvanov tarafından verilen kokteyle geçildi.