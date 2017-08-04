Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ve eşi Maya İvanova, tatil için Türkiye’yi seçti.
Cumhurbaşkanlığından aldığımız bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’ye giden Cumhurbaşkanı İvanov, dün sabah saatlerinde Üsküp’ten İstanbul’a geçti.
Cumhurbaşkanı İvanov’un tatilini Bodrum’da geçireceği belirtiliyor.
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