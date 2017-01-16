



Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Mısır'a gerçekleştirdiği resmi çalışma ziyaretinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin dostane, karşılıklı anlayış ve saygı içerisinde geliştiği tespit edildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya, iki Cumhurbaşkanı arasında ülkelerin istihbarat konusunda yaptıkları işbirliği gözden geçirildi. Teröre karşı ortak çalışma, yasa dışı göç riskini azaltmak, elektronik savaş ve siber savunma konuları da İvanov ve Sisi'nin gündemindeydi.

Yazılı açıklamada ayrıca, "Cumhurbaşkanları iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin geliştirilmesine ve barış operasyonlarındaki tecrübelerinin aktarılmasına da sıcak baktı." ifadeleri yer alıyor.

İvanov ve Sisi savunma yanı sıra ekonomik ve turizm alanındaki ilişkilerin de geliştirilmesine yeşil ışık yaktı.