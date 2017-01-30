



VMRO-DPMNE Lideri Nikola Gruevski'nin hükümeti kurma görev süresinin tamamlanmasının ardından ne olacağı hususunda Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Meclis, kendilerine program ve hükümet üyeleri listesinin ulaşıp ulaşmadığı hususunda Cumhurbaşkanını bildirmesi gerekiyor.

Bu konuda Cumhurbaşkanlığı tarafından "Hükümeti kurma görev süresinin bitmesi durumunda, Makedonya Anayasasının 90. maddesine göre Makedonya Cumhuriyeti Meclisi, görev verilen partinin program ve hükümet üyeleri listesini sunup sunmadığı konusunda Cumhurbaşkanını resmi olarak bildirmeli." açıklaması yapıldı.