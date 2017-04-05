



Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, bugün ve yarın İstanbul'da düzenlenen 20. Avrasya Ekonomi Zirvesinin açılış merasimine katıldı.

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen zirveye bu yıl da 40 farklı ülkeden mevcut ve eski cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar ve devlet adamları, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve işadamları katıldı.

Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, yaptığı konuşmada "Tüm dünyanın değişime girdiği bir zamandayız. Altyapı, ekonomi ve enerji alanlarında Avrupa ile Asya hiç olmadığı kadar bir bağlantı içerisinde. Fakat kültür ve medeniye alanlarında ise hiç olmadığı kadar da yabancılaştı. Yabancı düşmanlığı ve korkusu arttı." sözlerini ifade etti.

Konuşmasının devamında İvanov, "Avrupa Birliği büyük bir krizle karşı karşıya olmuş olabilir. Fakat bu krizler yeni çözü üretme kapısını açabilir." dedi. İvanov, Avrasya Ekonomi Zirvesinin öneminden de söz etti.



Bundan önceki yıllarda zirvede genellikle mülteci krizi ve terör masaya yatırılıyordu. Bu yıl zirvenin başlığı "Bir Yol Ayrımında Olan İnsanlık" olarak belirlendi. Zirvede ağırlıklı olarak Avrupa Birliği'nin karşılaştığı sorunlar tartışılıyor.

Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi kapsamında yarın gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanları oturumunda da katılımcılara hitap edecek.