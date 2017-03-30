Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, bu yıl 20.’si düzenlenecek Avrasya Ekonomi Zirvesine katılmak üzere 4-6 Nisan tarihleri arasında İstanbul’a gidecek.

İvanov’un yanı sıra zirveye şeref konukları olarak KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani ve Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Mladen İvaniç katılacak.

Balkanlar ve Türk Cumhuriyetlerinden birçok üst düzey yetkilinin de katılması beklenen zirve, “Bir Yol Ayrımında Olan İnsanlık” başlığıyla gerçekleşecek.