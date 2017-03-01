Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği Zoran Zaev’e şart koştuğu 67 milletvekili imzasını teslim etmesine rağmene rağmen, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünü tehtid ettiği gerekçesiyle hükümeti kurma yetkisini vermeyeceğini açıkladı.

Bugün SDSM lideri Zaev’i istişare toplantısına davet ettiğini ve dün uzmanların konu hakkındaki görüşlerini kendisine ilettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı İvanov, “Hükümeti kurma yetkisinin verilmesi için yasal sürelere dikkat etmemiz gerekiyor. Fakat bunun yanında daha önemli bir konu var. Seçimlerin hemen ardından başka ülkenin platformuyla olumsuz bir şaşkınlık yaşadık. Söz konusu platform, seçimlerin ardından, başka bir ülkenin başbakanın kabinesinde imzalanmış bir belgedir. Bu platformun içeriği hem anayasa hem de Ohri Çerçeve Anlaşmasının dışındadır. Bu platformla ülkenin egemenliği ve bağımsızlığı çiğnenmektedir. Makedonya’nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü bu platformla saldırıya uğramış, ülke küçük düşürülmüştür. Seçim sonrası koalisyon görüşmeleri bu başka ülkede imzalanan platformun esiri oldu. Siyasi krizden çıkmak isterken platform yüzünden daha derin bir krize girip ülkenin temel devlet çıkarları zarar görüyor” dedi.

Partilerden bu konuda devletçilik anlayışıyla hareket etmesini beklediğini kaydeden İvanov, “Sayın Zaev’den bu platformu kınamasını istedim. Başka bir ülkenin taleplerini konuşmak ve kabul etmek anayasaya aykırıdır. Uluslararası faktörün, Makedonya’nın içişlerine müdahale olan ve ülkenin üniter yapısını hedefleyen bu platformu kınamasını istiyoruz. Uluslararası faktör, bölgedeki diğer ülkelerde benzeri olayları açıkça kınamıştı” diye konuştu.







Cumhurbaşkanı İvanov, görevi devraldığında Makedonya’nın egemenliği ,toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını korumaya yemin ettiğini söylerken, “Ne anayasa ne de vicdanım ülkenin egemenliği ve bağımsızlığına zarar vereceklere yetkiyi vermeme izin vermiyor” ifadelerini kullandı.

Arnavut partilerinin platformu, ülkede Arnavutçanın resmi dil olması başta olmak üzere 7 talebi bulunuyordu. Platform, Arnavutluk ve Kosova Başbakanlarının önderliğinde Makedonya’daki Arnavut partileri Demokratik Bütünleşme Birliği, Arnavut Birliği koalisyonu ve Besa tarafından imzalanmıştı.