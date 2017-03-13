Geçtiğimiz Cuma günü hükümet programını tanıtan Makedonya Sosyal Demokratlar Birliğine (SDSM) bugün Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’dan cevap geldi.

SDSM’nin Cumhurbaşkanı İvanov’dan hükümeti kurma yetkisini kendilerine vermesi çağrısına Cumhurbaşkanlığı kabinesinden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı İvanov, 1 Mart 2017’de konuşmada söylediği sözlerin arkasındadır. Hükümeti kurma yetkisinin verilmesi için var olan engeller henüz aşılmamıştır” denildi.

Cumhurbaşkanı İvanov, 1 Mart’ta düzenlediği basın toplantısında Tiran’da oluşturulduğunu söylediği “Arnavut platformu”nun Makedonya’da hükümet kurulması için ön şart olarak sunulmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş, ülkenin egemenliği ve bağımsızlığının tehtid edildiği gerekçesiyle SDSM’ye hükümeti kurma yetkisini ermeyeceğini açıklamıştı.