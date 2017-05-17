Makedonya Cumhurbaşkanlığı kabinesinden yapılan yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un bugün saat 12.00'da hükümeti kurma görevini SDSM Lideri Zoran Zaev'e vereceği ifade edildi.
Bazı medyalarda paylaşılan haberlerde Zoran Zaev'in ülkenin bütünlüğünü koruyacağı ve Anaysa dışına çıkmayacağı garantisini verdiği ve platform veya herhangi bir belgenin hükümet kurma konusunda şart teşkil etmeyeceğini ifade ettiği belirtiliyor.
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