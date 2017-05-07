Bahçeşehir Üniversitesinin düzenlediği Global Liderlik Forumu 2017'ye katılan Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, burada bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinden yapılan açıklamada, İvanov’un konuşmasında 21. Yüzyılda liderliği zorlukları hakkında konuştuğu kaydedildi.

İnsanlık tarihinin sadece 300 yıl barış içinde yaşadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı İvanov, “300 yıl ise dünya küresel çapta barış içerisinde yaşamış. Burada büyük bir paradoksla karşı karşıya kalıyoruz. Barış döneminin en uzun yıllarının Balkanlarda, Kafkasya'da ve Orta Doğu'da yaşandığını görüyoruz. Günümüzde herhangi bir AB temsilcisine Balkanlardan, Kafkasya'dan veya Orta Doğu'dan bahsettiğinizde neredeyse tüyleri diken diken oluyor. Özellikle barışın o bölgelerde o kadar uzun süre var olduğunu anlayamıyorlar. Kafkasya, Orta Doğu ve Balkanlar açık bir alana sahipken, sınırlarla bölünmemişken buralarda açık zihinli, ön yargılardan arınmış insanlar yetişti. Böyle bir ortamda insanların bağımsız ve adil bir güce inanması gerekir. Tarihe baktığınızda Pax Romana'yı yani Roma barışını görürsünüz. Ardından Osmanlı ile birlikte Osmanlı barışı başlamıştır” diye konuştu.



Global Liderleri Forumu kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi, Makedonya’yı konu lacak yüksek lisans ve doktora çalışmalarına verilecek olan bursların Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’un ismini taşıyacağı kaydedildi.