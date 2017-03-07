Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’un yanı sıra “Stratejik ortak” olarak nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’a mektup yazarak ülkedeki siyasi durum ve Arnavut platformu hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı İvanov, gönderdiği mektupta: “11 Aralık 2016’da adil, özgür ve demokratik seçimler yapıldı. Fakat krizden çıkıp acil reform sürecine odaklanmak yerine kendimizi daha derin bir krizin içinde bulduk. Makedonya’daki dört etnik Arnavut partisinden 3’ü, Makedonya meclisindeki 120 milletvekilinden 1’ine sahip partiler, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın himayesinde, Dışişleri Bakanının da katılımıyla Makedonya Cumhuriyetindeki Arnavutlar için Tiran’da bir platform oluşturdu. Bu Tiran platformu, Makedonya Cumhuriyetinde hükümet kurmanın ön şartı oldu” dedi.

Platformun başka bir ülkede, başka bir ülkenin başbakanının himayesinde hazırlandığına dikkat çeken İvanov, mektubunu şöyle sürdürdü:

“Bu platformla Makedonya’nın egemenliği ve bağımsızlığına saldırıldığı gibi, Makedonya’yı başka bir ülkeye bağımlı pozisyona sokuyor. Söz konusu platformun kabulü, Makedonya’nın üniter devlet yapısına zarar verecek olan anayasa değişiklikleri gerektiriyor. Platform, Makedonya’daki etnik toplumlar ve aralarındaki ilişkileri düzenleyen Ohri Çerçeve Anlaşmasına zarar veriyor. Bunun yanında aynı platform, sadece bir etnik toplumu öne çıkararak diğerlerine ayrımcılık yapıyor. Tiran’dan gelen bu platform ülkenin iç siyasetini bozduğu gibi toplumlar arası gerilimi de tetikliyor.”

Anayasanın 84. maddesinin 1. fıkrası uyarınca hükümeti kurma yetkisinin başka ülkelerin platformlarını kabul eden, ülkenin üniter yapısına zarar veren ve Makedon halkını tehdit edenlere vermeme kararı aldığını vurgulayan İvanov, “Cumhurbaşkanı olarak anayasa ve yasalar gereği ülkenin egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını korumak benim görevim” dedi.

Makedonya’nın içinde bulunduğu krizden çıkış yolunun platformun uluslararası faktörler tarafından kınanması ve reddetmesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı İvanov, “Bu yüzden, sizlerden içinde bulunduğumuz durumu doğru bir şekilde görmeniz ve platformun AB ile NATO üyeleri tarafından açık bir şekilde kınanıp reddedilmesi için çalışmanızı istiyorum. Son olarak sizlerden, jeopolitik olarak hassas olan bu bölgemize sınırların değiştirilmemesi gerektiği mesajını vermeniz ve bölgenin Avro-Atlantik geleceğini yeniden teyit etmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı İvanov, mektubunun son kısmında bu tür platformların kınanmamasını halinde önümüzdeki dönem emsal alınıp bölgede tekrarlanabileceği uyarısında bulunup bir kez daha destek talebinde bulundu.