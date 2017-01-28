



Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov bu akşam Struga'daki İzgrev Otelde Makedonya'da görev yapan Büyükelçileri kabul etti.

Cumhurbaşkanının Kabul töreninde Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ve Fahri Konsoloslar Aydoğan Ademoski ile Abdurrahim Bayraktar da yer aldı.

Büyükelçilere hitaben yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı İvanov, eski yaraların yeniden açılması ve ülkelerin içişlerine karışılmasının komşu ilişkilerini zedeleyebileceğini vurguladı.

İvanov, kabul törenine "Biz Balkanlarda Avrupa Birliği ve NATO'nun yokluğunu hissediyoruz. Bu da Balkanların istikrarının bozulabileceği anlamına geliyor. Geride bıraktığımızı düşündüğümüz bazı şeyleri bizlere yeniden hatırlatan hitabetler ve yöntemler görüyoruz ve işitiyoruz. Bu tür hareketlerin görmezden gelerek saf dışı bırakılacağını düşündüğüm için zzun süre komşu ülkelerimizdeki bazı siyasetçilerin açıklamaları ve uyguladıkları yöntemleri yorumlamıyordum." şeklinde konuşma yaptı.

İvanov'dan Komşu Ülke Liderlerine Çağrı

İvanov konuşmasının devamında, Makedonya Cumhuriyeti'nin çok etnikli, çok dinli ve çok dilli yapısını hiçbir şekilde baskı altına almadığını aksine bu yapıyı kurumsallaştırdığını belirtti.



Cumhurbaşkanı konuşmasının devamında, "Komşu ülkelerimizdeki liderlere tavsiyem, kendi toplumlarındaki etnik, dil ve din farklılıkların olduğu gerçeğini kabullensinler. Aynı öyle tavsiyem, ülkelerinde yaşayan farklı etnik topluluklar, farklı dine ait vatandaşlar için daha fazla önem versinler. Bu doğrultuda her türlü yardımı yapmaya hazırız." dedi.

"Kendi zayıflıklarının giderilmesi yerine, bazı bölge liderleri komşu ülkelerin zayıflıklarıyla ilgilenerek enerjilerini harcıyor. Halk bu liderleri kendi ülkelerindeki sorunları çözmek için seçmiş, başka ülkelerin sorunlarını çözmek için değil." ifadelerini kullanan İvanov, bölge liderlerine atıfta bulundu.

İvanov, bölgenin istikrarı ve güvenliği için ülkelerin birlikte işbirliğinden başka seçeneği olmadığını ifade ettti.