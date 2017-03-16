Açıklamada, iptal kararını ülkedeki siyasi gelişmeler ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki sığınmacı anlaşmasının geri çekilmesi nedeniyle aldığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı İvanov'un Azerbaycan ziyaretinin ardından Makedonya'ya dönmesi bekleniyor.
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