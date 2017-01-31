Dün Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İvanov'un yetkili kurum ve siyasi partilerle istişare görüşmeleri yapacağı belirtilmişti.
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