Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, bugün Anayasa Mahkemesi Başkanı Nikola İvanovski ile görüşecek. İvanov, Nikola Gruevski'nin hükümeti kuramamasının ardından atılacak adımlar konusunda İvanovski ile istişare toplantısı yapacak.

Dün Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İvanov'un yetkili kurum ve siyasi partilerle istişare görüşmeleri yapacağı belirtilmişti.