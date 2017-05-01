Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrasya’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Brian Hoyt Yee’yi makamında Kabul etti.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ikilinin Makedonya’da yaşanan son siyasi gelişmeleri konuştuğu ve anayasa ile yasalar ışığında nasıl çözüme kavuşturulabileceği hakkında istişarede bulunduğu kaydedildi.

Mecliste yaşanan şiddet olaylarını kınayan ve çözümün sadece diyalog sayesinde bulunabileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı İvanov, parlamentoda temsil edilen partilerde gerçek bir liderlik anlayışı olması halinde hükümet kurulmasıyla ilgili sorunların çözülebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı İvanov, stratejik ortak olarak nitelendirdiği ABD’den sorunların aşılması için destek istedi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı İvanov’un SDSM lideri Zoran Zaev’den devletin üniter yapısının güçleneceği ve bunların anayasaya dayanarak yapılacağı hakkında verdiği sözü tutmasını talep etti.