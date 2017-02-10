



Avrupa Birliği Komşu Ülke İlişkileri ile Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Makedonya'ya gerçekleştirdiği ziyaretinin ikinci gününde Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı konutunda gerçekleşen görüşmede ülkedeki siyasi gelişmeler masaya yatırıldı.



Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada görüşmede her iki tarafın ülkedeki durum hakkında görüşlerini ifade ettikleri belirtildi.

Cumhurbaşkanı İvanov, görüşmede siyasi krizin çözülmesinin Makedonya Cumhuriyetinin bekası için ve Avrupa reformlarının gerçekleşmesi için son derece önemli olduğunu dile getirdi. İvanov, ayrıca Hahn'a bazı komşu ülkelerin Makedonya'nın içişlerine karışmasından rahatsızlık duyduklarını da ifade etti.

Görüşmede ayrıca hükümetin en kısa zamanda kurulması konusunun önemli olduğu da vurgulandı.

Johannes Hahn ise Cumhurbaşkanı İvanov'u dün siyasi liderle yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdi. Hahn ayrıca kurulacak yeni hükümetin Avrupa perspektiflerine özen göstermesi ve ülkenin Avrupa geleceğine odaklanması gerektiğini kaydetti.