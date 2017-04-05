Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, İstanbul'da düzenlenecek 20. Avrasya Ekonomi Zirvesine katılmak üzere Türkiye'ye gitti.
Cumhurbaşkanlığı kabinesinden yapılan yazılı açıklamada, İvanov'un "Bir Yol Ayrımında Olan İnsanlık" başlığı altına gerçekleşecek 20. Avrasya Ekonomi Zirvesinin açılışında söz alacağı belirtildi.
1998 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak gerçekleşe zirveye Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un yedinci katılımı. Bu yıl zirveye mevcut ve eski cumhurbaşkanları, başbakanlar, devlet adamları, bakanlar ve önemli isimlerin katılması bekleniyor.
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