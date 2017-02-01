



Cumhurbaşkanlığı kabinesinden alınan bilgiye göre Gyorge İvanov'un bugün siyasi partilerle görüşerek, ülkedeki siyasi gelişmeleri masaya yatıracağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinden yapılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesi başkanının ardından, Cumhurbaşkanı İvanov, Meclisteki siyasi partilerle de istişare toplantılarına devam edecek." şeklinde açıklama yapıldı.

İvanov dün AYM Başkanı Nikolovski ile yaptığı görüşmede hükümeti kurma görevinin verilmesi konusunda, anayasasına uygun ve devletin çıkarları doğrultusunda adım atacağını ifade etti.