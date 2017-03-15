



Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, '5. Küresel Bakü Forumu'na katılmak üzere gittiği Azerbaycan'a iki günlük resmi ziayret gerçekleştiriyor.

Yapılan açıklamada İvanov'un, Forum kapsamında Cumhurbaşkanlarının katılacağı toplantıda "Uluslararası İlişkilerin Geleceği: Güç ve Menfaatler" adı altında bir konuşma yapacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı İvanov'un bu ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. İvanov diğer katılımcılarla da ayrı ayrı görüşecek.

100'ün üzerinde Cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, eski liderler, bilim adamları ve uzmanların katılacağı '5. Küresel Bakü Forumu' boyunca Avrupa'nın geleceği, Uluslararası ilişkilerde Çin'in rolü, Rusya ve Batı arasındaki ilişkiler, modern terörle mücadele, güvenlik tehditleri, transatlantik ilişkileri, Batı ve İslam arasında birlik gibi konuların tartışılacağı öğrenildi.