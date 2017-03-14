



Azerbaycan Report Haber Ajansı'ının haberinde Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, bu ay içerisinde eşi Maya İvanova ile birlikte Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştireceği ifade edildi.

Haberde Cumhurbaşkanı İvanov'un 16-17 tarihlerinde düzenlenecek 5. Küresel Bakü Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'a gideceği ifade ediliyor. İvanov daha önce üçüncü ve dördüncüsü düzenlenen Bakü forumlarına da katılmıştı.

Azerbaycan ziyareti sırasında İvanov'un Azerbaycan ve diğer katılımcı ülkelerin Cumhurbaşkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.